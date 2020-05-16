16 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a mesaj

Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a mesaj
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

'ta 'un ayrılığının ardından kaleci arayışları hızlanırken, gündeme gelen isimlerden en önemli adaylar , Fabri, Sehic ve olmuştu. Yönetim, geçtiğimiz günlerde Royal Antwerp ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan milli kaleciden başka bir takımla masaya oturmamasını istedi. Tecrübeli file bekçisinin ise siyah-beyazlılara "Hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum." dediği öğrenildi.

'ta Alman kaleci 'un alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kaleci arayışlarını sürdürürken, yönetim bonservisi elinde olan 'a haber göndererek transferde başka bir takımla masaya oturmamasını istedi. Takvim'in haberine göre, gelecek sezon kaleyi sağlama almak isteyen siyah-beyazlılarda Sehic, ve Fabri ile birlikte kaleci adayları arasında olan Sinan'ın ise Beşiktaşlı yöneticilere, "Merak etmeyin hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum" diyerek garanti verdiği öğrenildi.

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