Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a mesaj

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleci arayışları hızlanırken, gündeme gelen isimlerden en önemli adaylar Volkan Babacan, Fabri, Sehic ve Sinan Bolat olmuştu. Yönetim, geçtiğimiz günlerde Royal Antwerp ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan milli kaleciden başka bir takımla masaya oturmamasını istedi. Tecrübeli file bekçisinin ise siyah-beyazlılara "Hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum." dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un alacaklarını öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kaleci arayışlarını sürdürürken, yönetim bonservisi elinde olan Sinan Bolat'a haber göndererek transferde başka bir takımla masaya oturmamasını istedi. Takvim'in haberine göre, gelecek sezon kaleyi sağlama almak isteyen siyah-beyazlılarda Sehic, Volkan Babacan ve Fabri ile birlikte kaleci adayları arasında olan Sinan'ın ise Beşiktaşlı yöneticilere, "Merak etmeyin hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum" diyerek garanti verdiği öğrenildi.

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