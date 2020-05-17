17 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Adnan Dalgakıran pazarlıkta acımıyor

Adnan Dalgakıran pazarlıkta acımıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

İndirim görüşmelerini yürüten İkinci Başkan , sert bir tutum sergiliyor.

"Belirlediğimiz indirimi yapalım. İsteyen 'ya, FIFA'ya ya da TFF'ye gitsin" diye rest çeken Dalgakıran'ın hazırladığı tek taraflı indirimi içeren kağıtların, Başkan Çebi imzasıyla oyuncuların menajerlerine bile gönderdiği öğrenildi.

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