Adnan Dalgakıran pazarlıkta acımıyor

İndirim görüşmelerini yürüten İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, sert bir tutum sergiliyor.

"Belirlediğimiz indirimi yapalım. İsteyen UEFA'ya, FIFA'ya ya da TFF'ye gitsin" diye rest çeken Dalgakıran'ın hazırladığı tek taraflı indirimi içeren kağıtların, Başkan Çebi imzasıyla oyuncuların menajerlerine bile gönderdiği öğrenildi.

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