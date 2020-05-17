Beşiktaş'tan Ahmet Oğuz hamlesi!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'ün yerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz'u gündemine aldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sağ bek arayışları sürüyor. Sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran yönetimin, Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz ile ilgilendiği öne sürüldü.

STOPER VE SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı olan ve 1 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli bulunan 27 yaşındaki sağ bek, ek olarak stoper ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da birçok bölgede forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle tecrübeli futbolcunun takıma kazandırılmasına sıcak baktığı konuşuluyor.

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