17 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Ahmet Oğuz hamlesi!

Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve 'ye olacağı konuşulan tecrübeli sağ beki 'ün yerine takviye yapmak isteyen , aradığı ismi 'de buldu. Siyah-beyazlılar, forması giyen 26 yaşındaki sağ bek 'u gündemine aldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yaz dönemi için çalışmalarını hızlandıran 'ta sağ bek arayışları sürüyor. Sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcu 'ün eski takımı 'ye döneceği konuşulmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran yönetimin, forması giyen ile ilgilendiği öne sürüldü.

STOPER VE SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı olan ve 1 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli bulunan 27 yaşındaki sağ bek, ek olarak stoper ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre, 'ın da birçok bölgede forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle tecrübeli futbolcunun takıma kazandırılmasına sıcak baktığı konuşuluyor.

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