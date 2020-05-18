Kritik gün çarşamba
Corona virüsü testleri pozitif çıkan kişi sayısı 10’a yükselen Beşiktaş’ta yeni yol haritası çarşamba yapılacak son test sonrasında netleşecek.
Hafta içinde 8 kişinin Covid 19 testinin daha pozitif çıkmasıyla vaka sayısı 10'a yükselen siyah-beyazlılara Ümraniye'de yeniden test yapılacak. Çıkacak sonuçlara göre yeni planlama belirlenecek. Son test sonuçlarının açıklanmasının ardından antrenmanlar iptal edilmiş ve karantina süreci başlamıştı. Bu süreci evlerinde geçiren futbolcular, teknik ekibin kendileri için hazırladığı bireysel programları uygulamaya devam ediyor.
Çarşamba günü yapılacak test sonrasında vakalar devam ederse antrenmanlar başlamayacak. Sonuçların negatife dönmesi durumunda ise yeni bir çalışma takvimi oluşturulacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin, lig başlayana kadar takımın temposunu yukarıya çekebilecek çalışmalar üzerinde durduğu öğrenildi. Siyah beyazlıların tek tesellisi Başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer vakaların durumlarının ciddi olmaması.
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