Sergen Yalçın: N’Sakala ve Rıdvan yeter

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N'Sakala ile Kartal'ın genç yıldızı Rıdvan'ın yeni sezon için sol bek mevkiinde yeterli olacağını söylediği öğrenildi.

29 yaşındaki N'Sakala, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada F.Bahçe'den devre arasında teklif aldığını ve kendisiyle Başakşehir'in de ilgilendiğini ifade etmiş ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu dile getirmişti. Asıl yeri sol bek olan Fabrice N'Sakala, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çekiyor. 29 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alıyor.

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