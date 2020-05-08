Beşiktaş'a Sinan Bolat müjdesi!
Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshedilmesinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta transfer listesinde yer alan isimlerden Sinan Bolat'tan müjdeli haber geldi. Milli kalecinin formasını giydiği Royal Antwerp, tecrübeli kaleciyle yollarını ayırdığını açıkladı.
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius'un alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Kara Kartal'a Belçika'dan müjdeli bir haber geldi.
Royal Antwerp, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıldır Belçika ekibinde forma giyen Sinan'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
Bu sezon Royal Antwerp formasıyla 36 maça çıkan tecrübeli kaleci, kalesinde 44 gol gördü. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sinan Bolat, ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formalarını da giydi.
Siyah-beyazlı yönetimin, milli kaleci için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.
The Great Old neemt afscheid van King Bolat, 3 jaar onze onbetwiste nummer 1 in doel!— Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 7, 2020
Thanks Sinan, forever a Red! 🔴⚪#RAFC #COYR pic.twitter.com/NemM8fZY3G
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde