Beşiktaş'a Sinan Bolat müjdesi!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius'un alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Kara Kartal'a Belçika'dan müjdeli bir haber geldi.

Royal Antwerp, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan milli kaleci Sinan Bolat ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıldır Belçika ekibinde forma giyen Sinan'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Bu sezon Royal Antwerp formasıyla 36 maça çıkan tecrübeli kaleci, kalesinde 44 gol gördü. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sinan Bolat, ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formalarını da giydi.

Siyah-beyazlı yönetimin, milli kaleci için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.

The Great Old neemt afscheid van King Bolat, 3 jaar onze onbetwiste nummer 1 in doel!



Thanks Sinan, forever a Red! 🔴⚪#RAFC #COYR pic.twitter.com/NemM8fZY3G