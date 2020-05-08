08 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Sinan Bolat müjdesi!

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshedildi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

Alman kaleci 'un sözleşmesini tek taraflı feshedilmesinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran 'ta listesinde yer alan isimlerden 'tan müjdeli haber geldi. Milli kalecinin formasını giydiği , tecrübeli kaleciyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon 'dan 2 yıllığına kiralanan Alman file bekçisi 'un alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran 'a 'dan müjdeli bir haber geldi.

, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan milli kaleci ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıldır Belçika ekibinde forma giyen Sinan'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Bu sezon Royal Antwerp formasıyla 36 maça çıkan tecrübeli kaleci, kalesinde 44 gol gördü. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sinan Bolat, ülkemizde daha önce ve formalarını da giydi.

Siyah-beyazlı yönetimin, milli kaleci için girişimlerini önümüzdeki günlerde hızlandırması bekleniyor.

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