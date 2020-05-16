Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sergen Yalçın açıkladı

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmeleri biten iki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulurken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 09:40 ABONE OL