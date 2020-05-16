16 Mayıs 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sergen Yalçın açıkladı

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüple sözleşmeleri biten iki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulurken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 09:40
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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sergen Yalçın açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da başlatma kararı aldığı maçlar için sahaya inen Beşiktaş'ta corona virüsü şoku yaşanıyor.

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sergen Yalçın açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp 8 Mayıs'ta futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan testlerde 2 kişinin, 13 Mayıs'ta yapılan testlerde ise 8 kişinin corona virüsüne yakalandığı açıklamıştı.

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sergen Yalçın açıkladı

Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sergen Yalçın açıkladı

Öncelikle normal şartlarda takımı bugünden itibaren 3 günlük kampa almayı planlayan Yalçın corona virüsü nedeniyle şoke olduklarını ifade ederken, önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar tüm antrenmanları iptal ettiklerini ve çarşamba günü genel bir testten geçtikten sonra antrenman programına karar vereceklerini söyledi.

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Beşiktaş'tan flaş Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! Sergen Yalçın açıkladı

"OYUNCULARIMIZIN YAŞADIĞI STRESİ ASGARİYE İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hürriyet'in haberine göre 47 yaşındaki teknik adam, ellerinde bulunan sağlam oyuncularla yola devam etme planları üzerinde durduklarını belirtirken, "Ülkelerinden dönüşte Güngören'de bakanlığa ait yurtta karantinada bulunan beş arkadaşımız da aramıza katılacak.

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