08 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin takımda kalmak istiyor

Larin geleceğiyle ilgili konuştu! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Sezon başında Ligi ekiplerinden 'e kiralanan Cyle Larin, geleceğiyle ilgili konuştu. Kanadalı golcü, 'ta kalmak istediğini söyledi.

Yaz transfer döneminde temsilcisi 'e kiralanan Kanadalı forvet Cyle Larin, 'taki geleceğiyle ilgili konuştu.

Takvim'in haberine göre; 25 yaşındaki forvet, "Bana teklifler olduğunu biliyorum. Ancak önceliğim Beşiktaş'ta forma giymek olacak" ifadelerini kullandı.

Larin, Zulte Waregem'de bu sezon 33 karşılaşmaya çıkarken 9 gol attı ve 11 asist yaptı.

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