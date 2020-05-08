Beşiktaş'ta Cyle Larin takımda kalmak istiyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyada spor faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olmuş ve kulüplerin birçok gelir kalemi de kesmişti. Ülkemizde de kulüpler pandeminin yarattığı sonuçlardan etkilenirken, Beşiktaş da mali darboğaza giren kulüpler arasındaydı. Bu kapsamda oyuncularından ilk etapta indirim isteyen siyah-beyazlılara, piyango gibi bir haber geldi. İşte detaylar...