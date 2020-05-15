15 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin corona virüsü test sonucunu açıkladı

Caner Erkin corona virüsü test sonucunu açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

'ta corona virüsü testinin pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden olan tecrübeli futbolcu , sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

'nun corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından sahaya inen , 8 Mayıs'ta futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan testlerde 2 kişinin, 13 Mayıs'ta yapılan testlerde ise 8 kişinin corona virüsüne yakalandığı açıklaanmıştı.

Toplam 10 vakanın bulunduğu siyah-beyazlılarda Covid-19 testi pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden olan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" ifadelerine yer vererek testinin negatif çıktığını duyurdu.

Sergen Yalçın corona virüsü test sonucunu duyurdu

İşte o paylaşım:

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