Caner Erkin corona virüsü test sonucunu açıkladı
Beşiktaş'ta corona virüsü testinin pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden olan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından sahaya inen Beşiktaş, 8 Mayıs'ta futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan testlerde 2 kişinin, 13 Mayıs'ta yapılan testlerde ise 8 kişinin corona virüsüne yakalandığı açıklaanmıştı.
Toplam 10 vakanın bulunduğu siyah-beyazlılarda Covid-19 testi pozitif çıktığı iddia edilen isimlerden olan Caner Erkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" ifadelerine yer vererek testinin negatif çıktığını duyurdu.
İşte o paylaşım:
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