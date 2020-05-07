İstenmeyen adam Karius
Beşiktaş’la sözleşmesini fesheden Karius’u bonservisinin bulunduğu Liverpool idmanlara almayacak.
Alacakları sebebiyle Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Loris Karius'a İngiltere'den kötü haber geldi. Sezonun devam etmesi sebebiyle bonservisinin bulunduğu Liverpool'a geri dönmek isteyen Alman kaleciye, İngiliz ekibinin kapıları kapandı. Liverpool, Karius'u idmanlara almamayı kararlaştırdı. Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesine engel olmadığı Karius'u Liverpool yeni sezonda da takımda istemiyor. 26 yaşındaki file bekçisi sezonun bitimiyle kendisine yeni bir kulüp bulmak zorunda. Öte yandan Beşiktaş yönetimi Karius'un mart ve nisan ayı maaşlarını da istemesi üzerine FIFA'ya başvurma kararı aldı.
KALEYE SON ADAY ÇAĞLAR
Beşiktaş'ta kale için son aday Bursasporlu Çağlar Şahin Akbaba. Kartal'ın 25 yaşındaki kaleci için sezon sonu Bursaspor'a teklif yapılacağı öne sürüldü.
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