07 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

İstenmeyen adam Karius

İstenmeyen adam Karius
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

’la sözleşmesini fesheden Karius’u bonservisinin bulunduğu idmanlara almayacak.

Alacakları sebebiyle ile sözleşmesini fesheden Loris Karius'a 'den kötü haber geldi. Sezonun devam etmesi sebebiyle bonservisinin bulunduğu 'a geri dönmek isteyen Alman kaleciye, İngiliz ekibinin kapıları kapandı. Liverpool, Karius'u idmanlara almamayı kararlaştırdı. Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesine engel olmadığı Karius'u Liverpool yeni sezonda da takımda istemiyor. 26 yaşındaki file bekçisi sezonun bitimiyle kendisine yeni bir kulüp bulmak zorunda. Öte yandan Beşiktaş yönetimi Karius'un mart ve nisan ayı maaşlarını da istemesi üzerine 'ya başvurma kararı aldı.

KALEYE SON ADAY ÇAĞLAR

Beşiktaş'ta kale için son aday Bursasporlu Çağlar Şahin Akbaba. 'ın 25 yaşındaki kaleci için sezon sonu Bursaspor'a teklif yapılacağı öne sürüldü.

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