06 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Gökhan Akkan atağı!

Beşiktaş'tan Gökhan Akkan atağı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Beşiktaş Başkanı Çebi’nin, Ç. Rize Başkanı ’ı arayarak genç file bekçisini resmen istediği ifade edildi. Çebi, Gökhan Akkan için en fazla 1 milyon euro ve yanında iki de A takım oyuncusu verebileceğini söyledi.

Siyah-beyazlılarda transfer harekatının rotası 1 numaraya çevrildi... Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılması üzerine Beşiktaş yönetimi, 'un kapısını çaldı ve 25 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ı istedi. Karadenizli olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, hemşehrisi Ç. Rizespor Başkanı Hasan 'ı arayarak, "Bana Gökhan'ı ver. Sergen hoca çok istiyor. Benden çok para isteme, sana istediğin oyuncuları vereyim" dediği ifade edildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Akkan için bu kriz döneminde en fazla 1 milyon euro, yanında da 2 tane A takım oyuncusu verebileceğinin altını çizdi.

VEDAT MURİÇ ÖRNEĞİNİ VERDİ

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'ın ise, "Bu konuyu hocamız Ünal Karaman ile görüşmeliyim" yanıtını verdiği öğrenildi. Bunun üzenine de Çebi'nin Kartal'a; F.Bahçe'ye Vedat Muriç'i hiçbir şey yokken 3.5 milyon euro'ya ve genç oyuncular karşılığında verdiği hatırlatarak "Her iki kulüp için de iyi bir alış veriş olacağına inandığım için seni aradım" dediği ifade edildi. Bu arada Başkanlar arasında yapılan görüşmenin sıcak bir şekilde geçtiği belirtilirken, Ahmet Nur Çebi ve Hasan Kartal'ın önümüzdeki günlerde yeniden konuşarak nihai kararı verecekleri öğrenildi.

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VERONA TALİP OLDU

Yalçın gelecek sezon kaleyi yerli bir kaleciye teslim etmek isterken, listenin ilk sırasında Gökhan Akkan yer alıyor. Ancak milli takımda pek çok önemli ismi aşan Gökhan'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. Hellas Verona'nın, Rize'ye Gökhan için teklif yaptığı iddia edildi. Verona'nın birinci kalecisi Silvestri'yi, 'e satarak bu hamleyi yapacağı iddia edildi.

GENÇLERİ TAKASTA VERMEDİ

Çaykur Rizespor'un; kaleci Gökhan Akkan'a karşılık maaşları Beşiktaş tarafından ödenmek üzere Lens ile Roco'yu isteyeceği ya da PAF takımında forma giyen Almos, Kerem ve Erdoğan'ı gözüne kestirdiği bildirildi. Sergen'in ise Lens ve Roco'dan kurtulmak istemesine rağmen, Rizespor'un göz koyduğu üç genç oyuncuyu bırakmasının söz konusu olmadığını Başkan Çebi'yle paylaştığı bildirildi. (Fotomaç)

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