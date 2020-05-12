12 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Elneny için karar verildi! Gelecek sezon Beşiktaş'ta...

Karar verildi! Gelecek sezon Beşiktaş'ta...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

Yaz döneminde ekiplerinden 'den kiralanan Mohamed Elneny'nin geleceği netleşiyor. Siyah-beyazlıların devam etmek istediği Mısırlı yıldız için karar verildi. İşte detaylar...

'a Elneny müjdesi Arap basınından geldi... Siyah beyazlıların sezon başında devi 'den kiraladığı Mısırlı yıldızın akıbeti belli oldu.

Dış basından Fotomaç'ın derlediği haberde şu ifadelere yer verildi;

"Mohammed Elneny'in bir gün Al Ahly'de forma giymek istediği ve babasının isteğini yerine getirmek istediği biliniyor.

Elneny, Premier Lig ekibi Arsenal'e dönme şansının olmadığını biliyor. Ayrıca, kariyerini Türk kulübü Beşiktaş'ta devam ettirmeye çok daha yakın görünüyor."

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