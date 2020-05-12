Elneny için karar verildi! Gelecek sezon Beşiktaş'ta...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti. Bu aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı almıştı. 30 Haziran'a kadar 100 milyon Euro ödeme yapmak zorunda olması sebebiyle elindeki yıldızları satışa çıkaran Porta, golcü ismi de satılacaklar listesine eklemişti. Portekiz ekibinin yaşadığı kriz ve oyuncunun da Kara Kartal'a geri dönmek istemesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. İşte detaylar...