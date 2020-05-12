12 Mayıs 2020, Salı
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Elneny için karar verildi! Gelecek sezon Beşiktaş'ta...
Yaz transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny'nin geleceği netleşiyor. Siyah-beyazlıların devam etmek istediği Mısırlı yıldız için karar verildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'a Elneny müjdesi Arap basınından geldi... Siyah beyazlıların sezon başında Premier Lig devi Arsenal'den kiraladığı Mısırlı yıldızın akıbeti belli oldu.
Dış basından Fotomaç'ın derlediği haberde şu ifadelere yer verildi;
"Mohammed Elneny'in bir gün Al Ahly'de forma giymek istediği ve babasının isteğini yerine getirmek istediği biliniyor.
Elneny, Premier Lig ekibi Arsenal'e dönme şansının olmadığını biliyor. Ayrıca, kariyerini Türk kulübü Beşiktaş'ta devam ettirmeye çok daha yakın görünüyor."
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