Acil eylem planı hazır

Koronavirüs krizi sonrasında toparlanmaya çalışan Beşiktaş yönetimi bazı gelir getirici konular üzerinde çalışyor.

Koronavirüs krizi sonrasında toparlanmaya çalışan Beşiktaş yönetimi bazı gelir getirici konular üzerinde çalışyor. Yardım kampanyasını erteleyen siyah- beyazlı yönetim, gelir getirmesi için kriz sonrasında öncelikle bilet satışını ele alacak. Kombine satışı makul rakamlara çekilecek. Aynı şekilde loca ve VIP bilet fiyatları da aşağı çekilecek.

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