04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Acil eylem planı hazır

Acil eylem planı hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Koronavirüs krizi sonrasında toparlanmaya çalışan yönetimi bazı gelir getirici konular üzerinde çalışyor.

Koronavirüs krizi sonrasında toparlanmaya çalışan yönetimi bazı gelir getirici konular üzerinde çalışyor. Yardım kampanyasını erteleyen siyah- beyazlı yönetim, gelir getirmesi için kriz sonrasında öncelikle bilet satışını ele alacak. Kombine satışı makul rakamlara çekilecek. Aynı şekilde loca ve VIP bilet fiyatları da aşağı çekilecek.

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