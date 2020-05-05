05 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Jimmy Cabot: Neden olmasın

Jimmy Cabot: Neden olmasın
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

Transfer dönemi için adı Beşiktaş'la anılan , bu iddialara yanıt verdi. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu; 'a yaptığı açıklamada, "Bana sürekli transfer olup olmayacağım soruluyor. Sözleşmem bitiyor ne olacağını göreceğiz. Her şey olabilir, neden olmasın" dedi.

Cabot'un takımı Lorient, Ligue 2 şampiyonu ilan edilmesiyle beraber gelecek sezon Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu; 'a yaptığı açıklamada, "Bana sürekli transfer olup olmayacağım soruluyor. Sözleşmem bitiyor ne olacağını göreceğiz. Her şey olabilir, neden olmasın" dedi.

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