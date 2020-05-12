12 Mayıs 2020, Salı

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Transferde tüm işaretler onu gösteriyor! Beşiktaş ve Aboubakar...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti. Bu aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Beşiktaş, gündemine eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı almıştı. 30 Haziran'a kadar 100 milyon Euro ödeme yapmak zorunda olması sebebiyle elindeki yıldızları satışa çıkaran Porta, golcü ismi de satılacaklar listesine eklemişti. Portekiz ekibinin yaşadığı kriz ve oyuncunun da Kara Kartal'a geri dönmek istemesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 08:30
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Transferde tüm işaretler onu gösteriyor! Beşiktaş ve Aboubakar...

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar aşkı bitmiyor. Siyah-beyazlılar iki sezon önce takımda kiralık oynayan ve yüksek maliyeti sebebiyle bonservisi alınamayan Kamerunlu golcü için pusuya yatmış durumda.

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Transferde tüm işaretler onu gösteriyor! Beşiktaş ve Aboubakar...

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın kulübü Porto'nun ekonomik krizde olmasını avantaja çevirmek istiyor.

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Transferde tüm işaretler onu gösteriyor! Beşiktaş ve Aboubakar...

ÖNCELİK DÜŞÜK MALİYET
Beşiktaş, Porto'nun bu sezon şans vermediği Aboubakar için düşük bir bonservis istemesi durumunda harekete geçecek.

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Transferde tüm işaretler onu gösteriyor! Beşiktaş ve Aboubakar...

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Aboubakar'dan da Beşiktaş 2.9 milyon Euro'luk maaşında indirim isteyecek.

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Transferde tüm işaretler onu gösteriyor! Beşiktaş ve Aboubakar...

YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR
Son iki sezonda sakatlıklar sebebiyle bir türlü yüzü gülmeyen Aboubakar, yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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