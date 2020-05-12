12 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Atiba: Karantinaya girelim

Atiba: Karantinaya girelim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

'ta takımda corona virüsü vakasının çıkması sonrası oyuncularda tedirginlik başladı. Başta Atiba ve birçok oyuncu, riske girmeden 14 günlük karantinadan yana oldukları bildirildi.

Özellikle astım hastası olduğu için özel bir ilaçla maçlara çıkan 'ın, deyim yerindeyse şok yaşadığı vurgulandı. Bugünkü testlerin sonucu çıkana kadar antrenmanlarını askıya alan yönetimi, ile temasa geçerek ne yapılması konusunda tavsiyeler alacak. İdarecilerin acil olarak durum değerlendirmesi yapıp gerekirse tüm futbolcuları 'nde karantinaya almayı planladığı ortaya çıktı. Kaptan Atiba'nın yönetime bu teklifi götürerek "Bu durumda bir araya gelmek çok riskli. Biz de karantinaya girelim. Sonuçlar belli olmadan antrenmanlara başlamak doğru değil" dediği gelen haberler arasında.

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