12 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Sinan Bolat, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na bağlı

Sinan Bolat, Utku ve Ersin'e bağlı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kale konusunda yeni bir yapılanmaya gidecek olan 'ta bir süreden beri ismi gündeme geliyordu. 'da 'ten ayrılan 31 yaşındaki file bekçisi için yeni iddialar ortaya atıldı.

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kale konusunda yeni bir yapılanmaya gidecek olan 'ta bir süreden beri ismi gündeme geliyordu. 'da 'ten ayrılan 31 yaşındaki file bekçisi için yeni iddialar ortaya atıldı. Liglerin oynanması durumunda Teknik Direktör Sergen Yalçın, ve 'na dönüşümlü şans vermeyi planlıyor. Bu kalecilerin iyi performans sergilemesi halinde yönetimin, Sinan transferini askıya alabileceği iddia edildi.

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