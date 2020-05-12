12 Mayıs 2020, Salı
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Sinan Bolat, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na bağlı
Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kale konusunda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş'ta bir süreden beri Sinan Bolat ismi gündeme geliyordu. Belçika'da Royal Antwerp'ten ayrılan 31 yaşındaki file bekçisi için yeni iddialar ortaya atıldı.
Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kale konusunda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş'ta bir süreden beri Sinan Bolat ismi gündeme geliyordu. Belçika'da Royal Antwerp'ten ayrılan 31 yaşındaki file bekçisi için yeni iddialar ortaya atıldı. Liglerin oynanması durumunda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na dönüşümlü şans vermeyi planlıyor. Bu kalecilerin iyi performans sergilemesi halinde yönetimin, Sinan transferini askıya alabileceği iddia edildi.
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