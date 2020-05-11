11 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Burak’tan corona paylaşımı

Burak’tan corona paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Beşıktaş'ın bir futbolcu ve bir çalışanında corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Burak Yılmaz'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Beşıktaş'ın bir futbolcu ve bir çalışanında corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Burak Yılmaz'dan ilginç bir paylaşım geldi. Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bu paylaşımı yaptı.

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