03 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü pişmanlığı! 155 milyon...

Beşiktaş'ta kaçan balık büyük oldu! 155 milyon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Orkun Kökçü'yü, Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıllarda transfer etmek istediği fakat Feyenoord'un 1.5 milyon Euro istemesinden dolayı bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. 19 yaşındaki futbolcu için şu anda konuşulan rakamlar ise 20 milyon Euro (yaklaşık 155 milyon TL)...

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü pişmanlığı yaşanıyor... Takvim'de yer alan habere göre döneminde genç oyuncu için Feyenoord'la masaya oturan ancak Hollanda kulübünün 1.5 milyon Euro istemesi nedeniyle bu transferden vazgeçen Beşiktaş çok önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

19 yaşındaki futbolcu için Avrupa devleri sıraya girerken bonservisi için 20 milyon Euro telaffuz ediliyor. Son olarak 'in bu oyuncu için ciddi bir adım attığı öne sürüldü. Ayrıca Chelsea, Sevilla, Roma ve Atalanta da genç yıldızı listesine aldı.

21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldız Feyenoord'da bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Takımın vazgeçilmezi oldu.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Orkun alınmadığı için eski yönetimi suçladığı öğrenildi. Genç oyuncunun Beşiktaş'ta olmaması böylece çok önemli bir maddi gelir kapısını da kapattı.

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