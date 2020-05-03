Beşiktaş'ın Orkun Kökçü pişmanlığı! 155 milyon...
Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren Orkun Kökçü'yü, Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıllarda transfer etmek istediği fakat Feyenoord'un 1.5 milyon Euro istemesinden dolayı bu transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı. 19 yaşındaki futbolcu için şu anda konuşulan rakamlar ise 20 milyon Euro (yaklaşık 155 milyon TL)...
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü pişmanlığı yaşanıyor... Takvim'de yer alan habere göre Fikret Orman döneminde genç oyuncu için Feyenoord'la masaya oturan ancak Hollanda kulübünün 1.5 milyon Euro istemesi nedeniyle bu transferden vazgeçen Beşiktaş çok önemli bir fırsatı tepmiş oldu.
19 yaşındaki futbolcu için Avrupa devleri sıraya girerken bonservisi için 20 milyon Euro telaffuz ediliyor. Son olarak Arsenal'in bu oyuncu için ciddi bir adım attığı öne sürüldü. Ayrıca Chelsea, Sevilla, Roma ve Atalanta da genç yıldızı listesine aldı.
Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldız Feyenoord'da bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Takımın vazgeçilmezi oldu.
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Orkun alınmadığı için eski yönetimi suçladığı öğrenildi. Genç oyuncunun Beşiktaş'ta olmaması böylece çok önemli bir maddi gelir kapısını da kapattı.
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