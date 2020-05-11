11 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta büyük panik! Tehlike çanları çalıyor...

Beşiktaş'ta büyük panik! Tehlike çanları çalıyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

'ta başta kronik astım hastası olan Atiba olmak üzere tüm oyuncuları ve teknik heyeti endişe sardı. Tesislerde de tedbirler ratırılacak.

'ta herkes endişeli. Tesislerde yapılan Covid-19 testi sonucu biri futbolcu biri çalışan olmak üzere 2 futbolcuda testin pozitif çıkması üzerine seferberlik ilan edildi. Takımda büyük bir panik havası oluşurken özellikle Atiba'nın kronik astım hastası olması nedeniyle yüksek risk taşıyan isim olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi

Kanadalı futbolcu izolasyon altına alınırken yaşanan gelişmeler sonrasında hem bugün hem de yarınki idmanlar iptal edildi. Futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar salı ve çarşamba yeniden teste girecek. Bu arada virüsün tesislerde çalışan bir güvenlik görevlisinden yayıldığı iddiaları sürerken tesislerde ek tedbirler alınacak.

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