11 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Yetenekli ama yetersiz

Yetenekli ama yetersiz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin, "İlk 11'i hak etseydi oynatırdık. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım defansa daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir" dedi.
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