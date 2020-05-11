Yetenekli ama yetersiz

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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ÜmraniyesporTeknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Beşiktaş'tan kiralanan Ajdin Hasic'in çok fazla şans bulamamasına ilişkin, "İlk 11'i hak etseydi oynatırdık. Üstüne koyuyor, çok yetenekli ama takım defansa daha fazla katkı verse o zaman değerlendirilebilir" dedi.