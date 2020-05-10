Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi

Yapılan corona virüsü testleri sonucu bir futbolcu ve bir personelde pozitif vakaya rastlanılması sonrası antrenmanları iptal eden Beşiktaş'ta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Tesislerdeki yaşamın Covid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.













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