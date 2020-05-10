10 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri dezenfekte edildi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.05.2020

Yapılan corona virüsü testleri sonucu bir futbolcu ve bir personelde pozitif vakaya rastlanılması sonrası antrenmanları iptal eden 'ta Ümraniye 'nde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Tesislerdeki yaşamın Covid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı! Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı!
Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu! Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu!
Beşiktaş Başakşehirli yıldızı istiyor! Sergen Yalçın... Beşiktaş Başakşehirli yıldızı istiyor! Sergen Yalçın...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör