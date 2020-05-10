Beşiktaş Eljero Elia'yı istiyor! Sergen Yalçın...

Yaşadığı mali zorluklara bir de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının oluşturduğu maddi zorluklar da eklenen Beşiktaş'ta, ilk hedef bonservisi elinde olan oyunculara yönelmek olacak. Bu kapsamda siyah-beyazlı yönetim, Eljero Elia'yı transfer gündemine aldı. Hollandalı futbolcu hakkında son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

Beşıktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetim bir yandan liglerin devamı halinde kalan 8 maçı düşünürken diğer taraftan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Takvim'in haberine göre, özellikle bonservisi olmayan oyunculara yönelecek olan yönetim listenin en başına Başakşehirli Elia'yı aldı.

Sezon sonunda serbest kalacak olan sol kanat oyuncusu için topun artık Sergen Yalçın'da olduğu öğrenildi. Yönetimin Hollandalı oyuncuyu transfer etmek istediği ancak son karar verilmeden önce Yalçın'ın görüşünün isteneceği öğrenildi.

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