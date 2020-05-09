09 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan TFF ve UEFA'ya flaş çağrı!

Beşiktaş'tan TFF ve UEFA'ya flaş çağrı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

İkinci Başkanı , hesabından ve 'ya çağrıda bulundu. Dalgakıran, profesyonel futbolcuları eski normalin sözleşmeleri ile korumanın doğru olmadığını dile getirdi.

ekiplerinden , diğer birçok kulüp gibi corona virüsü salgınında ekonomik olarak etkilenmiş ve oyuncularına maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Başta yabancılar olmak üzere çoğu futbolcunun bu talebi reddettiği öğrenilirken, siyah-beyazlıların ikinci başkanı , hesabından ve 'ya çağrıda bulundu.

Adnan Dalgakıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bütün dünyada işsizlik hızla yayılırken, şirketler ve kurumlar ayakta kalmak için, ücretsiz izin, eksik ücret, kısa çalışma gibi uygulamalara gidebilirken, milyon dolarlık profesyonel futbolcuları eski normalin sözleşmeleri ile korumak doğru değil. Kulüpler yangın yerine dönmüş, ayakta kalma savaşı verirken, insan sağlığından sonra en önemli konu eski sözleşmelerin kulüplere yerine getiremeyecekleri mali yükler yüklemesi. Dünyada herkes maddi olarak etkilenirken profesyonel futbolcuların bundan etkilenmemesi düşünülemez. TFF ve UEFA önce insan sağlığını sonra da kulüplerin hayatını nasıl sürdürebileceğine odaklanmalı. Profesyonel sporcuların da çalışma hayatındaki diğer profesyonellerden farkı olmadığının bilmesi ve içinde bulunduğumuz şartların bilinci ile hareket etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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