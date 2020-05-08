Son dakika: Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu!

Son dakika gelişmesi... 12 Haziran'da liglerin tekrar başlanacağının açıklanmasının ardından Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs aralarında iki kamp yapacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlıların 12 Haziran başlayacak lig maçları öncesi 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs tarihleri arasında Ümraniye Nevzat Tesisleri'nde iki kamp yapacak.

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