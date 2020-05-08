N'Sakala aldığı teklifleri duyurdu! 3 İstanbul takımı...

"KUPA KAZANMAMIZ EN ÖNEMLİSİ"

Ara transfer döneminden itibaren adı sık sık Fenerbahçe ile anılan N'Sakala'nın adı şu sıralar Beşiktaş ile de anılırken, transferin en çok konuşulan isimlerinden olacağı düşünülen N'Sakala çıkan haberlerle ilgili, "Evet ben de transferim, kulüpler ve para hakkında çok haber görüyorum. Benim için bu iyi bir şey. Bu sene çok iyi çalıştığım anlamına geliyor. Ancak sezon sonuna kadar bu şekilde çalışmaya devam etmek istiyorum. Çünkü şu an kupa kazanmamız en önemlisi. Gerisini ileriki zamanlarda göreceğiz" diye konuştu.