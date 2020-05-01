01 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Geleceğe yatırım Bilal Budak

Beşiktaş'a genç yıldız!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

3. 1. Grup ekibi Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak'ın Beşiktaş'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

3. 1. Grup ekibi Manisaspor'un 17 yaşındaki genç oyuncusu Bilal Budak'ın Beşiktaş'la anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Ekonomik olarak dibe çöken Manisaspor'un Bilal transferinde Beşiktaş'la el sıkıştığı bildirildi. Siyah-beyazlıların da hem orta saha hem de forvette görev yapabilen Bilal'i geleceğe yatırım amacıyla kadrosuna dahil edeceği vurgulandı.
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