08 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta tesislere dezenfekte kabini konuldu

Beşiktaş'ta tesislere dezenfekte kabini konuldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Corona virüsü salgınının ardından 12 Haziran'da başlayacak ligler için gruplar halinde saha çalışmalarına başlayan 'ta 'ne dezenfekte kabini konuldu.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri kapsamında, BJK girişine dezenfekte kabini konuldu.

Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, tesisteki yaşamın koronavirüsten koruması amacıyla girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.





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