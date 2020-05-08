08 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş'a piyango gibi haber! Süre alamamıştı ama...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyada spor faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olmuş ve kulüplerin birçok gelir kalemi de kesmişti. Ülkemizde de kulüpler pandeminin yarattığı sonuçlardan etkilenirken, Beşiktaş da mali darboğaza giren kulüpler arasındaydı. Bu kapsamda oyuncularından ilk etapta indirim isteyen siyah-beyazlılara, piyango gibi bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 10:17
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Beşiktaş'a piyango gibi haber! Süre alamamıştı ama...

Corona virüsünün yarattığı ekonomik zorluktan sonra kulüplerin gelir kalemlerinde büyük bir azalma meydana gelmişti.

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Beşiktaş'a piyango gibi haber! Süre alamamıştı ama...

Mağaza gelirleri, maç günü ve yayın gelirleri gibi birçok geliri kesilen kulüpler, ilk etapta oyuncularından indirim istemek zorunda kalmıştı.

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Beşiktaş'a piyango gibi haber! Süre alamamıştı ama...

Bu kulüplerden olan Beşiktaş da, yıldız oyuncularından indirim beklerken, Süper Lig'e verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmaları başlamıştı.

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Beşiktaş'a piyango gibi haber! Süre alamamıştı ama...

Çalışmalar devam ederken, siyah-beyazlılar beklenmedik bir haber geldi. İşte detaylar...

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Beşiktaş'a piyango gibi haber! Süre alamamıştı ama...

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın geldikten sonra takımda az şans bulan Umut Nayir'in Zenit'in radarına girdiği iddia edildi.

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