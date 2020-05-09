09 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Adnan Dalgakıran: Oynanması zor

Adnan Dalgakıran: Oynanması zor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

İkinci Başkan , “Bu şartlarda liglerin oynanabilmesi zor görünüyor. 12 Haziran’da her şey yeniden değerlendirilmeli” dedi.

Beşiktaş İkinci Başkanı , Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasıyla ilgili "Bu şartlarda zor" yorumunu yaptı. Futbolun yeniden başlamasını riskli bulduğunu belirten Dalgakıran, "Ne kadar tedbir alırsanız alın bu durum riskli olacaktır. Başkanı Nihat Özdemir de alınan kararın önüne 'şimdilik' ifadesini koydu. Bu şu demek, ne olacağını kestirmek kolay değil. Şu anda liglerin oynanması zor görünüyor" diye konuştu. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı şöyle devam etti: "Alınan tedbirler maksimum düzeyde tutulsa bile durum halen riskli. Her maç öncesi büyük bir yoğunluk yaşanacak. İdmanlar, uçuşlar, yolculuklar... Sadece oyuncu ve teknik heyet değil, yüzlerce çalışan da bu işlerin içinde olacak. Tüm bunların kontrol altında tutulacağını düşünmek fazlasıyla iyimser bir yaklaşım olur. Maçlara seyirci alınması zaten şu an için imkansız. Umuyoruz, 12 Haziran'a kadar durum kontrol altına alınabilecek seviyeye gelir. Aksi halde futbola başlamak bir hayli zor görünüyor."

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