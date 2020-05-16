Montero Beşiktaş'ı takibe aldı!
Beşiktaş, Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Kolombiyalı eldiven Alvaro Montero, siyah-beyazlı takımı sosyal medyadan takibe aldı.
Transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Kolombiyalı eldiven Alvaro'yu gündemine aldığı ve Deportes Tolima'ya Enzo Roco'yu önermeye hazırlandığı futbol kamuoyunda yüksel sesle konuşulmaya başlanmıştı. 25 yaşındaki kaleci, bu iddiaları güçlendiren bir hamlede bulundu.
Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Montero, Siyah Beyazlı ekibin resmi hesabını takibe aldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Montero'nun Siyah Beyazlı ekibe yakın olduğu yorumlandı.
Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...