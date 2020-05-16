16 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Montero Beşiktaş'ı takibe aldı!

Yıldız isim Beşiktaş'ı takibe aldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

, Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Kolombiyalı eldiven Alvaro Montero, siyah-beyazlı takımı sosyal medyadan takibe aldı.

hazırlıklarını sürdüren 'ın Kolombiyalı eldiven Alvaro'yu gündemine aldığı ve Deportes Tolima'ya Enzo Roco'yu önermeye hazırlandığı futbol kamuoyunda yüksel sesle konuşulmaya başlanmıştı. 25 yaşındaki kaleci, bu iddiaları güçlendiren bir hamlede bulundu.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Montero, ekibin resmi hesabını takibe aldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Montero'nun Siyah Beyazlı ekibe yakın olduğu yorumlandı.

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından 'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.


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