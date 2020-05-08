08 Mayıs 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu satılıyor! İşte kurtuluş reçetesi
Maddi olarak zorluklar yaşayan ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle tüm gelir kalemleri de kesilen Beşiktaş, kurtuluş reçetesini yazdı. Buna göre siyah-beyazlılar, takımda en çok kazanan isim olan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı satış listesine koydu. Kara Kartal'ın hedefi hem maaş yükünden kurtulmak hem de 31 yaşındaki yıldız oyuncudan iyi bir bonservis geliri elde etmek. İşte detaylar...
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