08 Mayıs 2020, Cuma

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu satılıyor! İşte kurtuluş reçetesi

Maddi olarak zorluklar yaşayan ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle tüm gelir kalemleri de kesilen Beşiktaş, kurtuluş reçetesini yazdı. Buna göre siyah-beyazlılar, takımda en çok kazanan isim olan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı satış listesine koydu. Kara Kartal'ın hedefi hem maaş yükünden kurtulmak hem de 31 yaşındaki yıldız oyuncudan iyi bir bonservis geliri elde etmek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 09:19
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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu satılıyor! İşte kurtuluş reçetesi

Corona virüsü salgınından sonra tüm gelir kalemleri kesilen Beşiktaş, kurtuluş reçetesini oyuncu satmakta buldu.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu satılıyor! İşte kurtuluş reçetesi

Siyah-beyazlılar takımda en çok kazanan isim olan ve iyi bir bonservis geliri hedeflediği Domagoj Vida'yı satma kararı aldı.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu satılıyor! İşte kurtuluş reçetesi

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi takımda 3 milyon Euro ile en yüksek ücret alan Vida'yı en az 6 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Böylece hem Vida'nın yıllık ücretinden kurtulmak hem de kasaya 6 milyon Euro girmesiyle toplam 9 milyon Euro'luk bir gelir kaynağı kazanmanın hesabı yapılıyor.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu satılıyor! İşte kurtuluş reçetesi

TEK TEK MASAYA YATIRILACAK

Hırvat yıldızla yapılan indirim görüşmelerinden olumsuz cevap alınması üzerine köşeye sıkışan yönetim Vida'yı isteyen kulüplerin tekliflerini tek tek masaya yatırmayı planlıyor.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu satılıyor! İşte kurtuluş reçetesi

3 KULÜP YAKINDAN İLGİLENİYOR

Başta West Bromwich olmak üzere Sheffield ve Marsilya'nın Hırvat yıldızla ciddi biçimde ilgilendiği öğrenildi. Yönetim Vida için en az 6 milyon Euro almanın hesaplarını yapıyor.

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