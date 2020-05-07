07 Mayıs 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta antrenmanlar sürüyor

Beşiktaş'ta antrenmanlar sürüyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2020

Corona virüsü salgınının ardından 'da başlatılması planlanan maçlar için sahaya inen , sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; , Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran yer aldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar; açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Futbolcu grubu, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.


haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz "Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz"
Beşiktaş ve F.Bahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek Beşiktaş ve F.Bahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek
Volkan Babacan beklemede Volkan Babacan beklemede
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör