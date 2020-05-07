Beşiktaş'ta antrenmanlar sürüyor

Corona virüsü salgınının ardından 12 Haziran'da başlatılması planlanan maçlar için sahaya inen Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan kondisyon çalışmasında; Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran yer aldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlılar; açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmaları yaptı. Futbolcu grubu, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.





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