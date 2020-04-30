30 Nisan 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Hedef Kanga

Hedef Kanga
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Beşiktaş, ’la kontratı bitecek olan Gabonlu 10 numara Kanga’nın peşinde. Bu transferde özellikle oldukça ısrarcı...

Kadrosunda yeniden yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş, bir yandan da maliyeti düşük, potansiyeli yüksek transfer arayışlarına devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren , orta saha transferinde sürpriz bir isme yöneldi; Guelor Kanga... Oyuncu izleme ekibinin, uzun zamandır takip ettiği 'ın 29 yaşındaki maestrosu için olumlu rapor verdiği öğrenilirken, teknik direktör 'ın da bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Guelor Kanga için girişimlere başladığı öğrenildi. 'un da kanca attığı tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon 20 lig karşılaşmasında 10 gol, 5 asistlik performansa imza atarak dikkatleri üzerine çekti. İlerleyen zamanda görüşler netlik kazanabilir.
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