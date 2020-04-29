29 Nisan 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a flaş mesaj!

Sergen Yalçın'dan Oğuzhan Özyakup'a flaş mesaj!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'a yeniden Beşiktaş kapısı açıldı. Teknik direktör 'ın, Oğuzhan'a "Benimle görüşmeden kariyer planı yapma" mesajı gönderdiği öğrenilirken, yöneticilerin de "Oğuzhan'ı eski günlerine döndürecek biri varsa o da hocamızdır" görüşünde birleştikleri kaydedildi. İşte detaylar...

Devre arasında Feyenoord'a kiralanan için kariyerini Hollanda'da sürdürmek istiyor iddiaları ortaya atılmıştı. Gelecek sezon mali anlamda küçülmeye gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör , Oğuzhan Özyakup'a mesaj gönderdi. Milli oyuncuya planları arasında olduğunu söyleyen 47 yaşındaki çalıştırıcının, "Benimle görüşmeden geleceğinle ilgili sakın plan yapma. Bu konuda da acele etme" dediği öğrenildi.

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"OĞUZHAN YENİ TRANSFER OLUR!"

Yöneticilerin de daha önce Alanyaspor'da görev yaparken F.Bahçe'nin istenmeyen adamı Ozan Tufan'ı yeniden parlatıp milli takıma kazandıran Sergen Yalçın'dan bu konuda ümitli olduğu bildirildi. Camia içinde "Oğuzhan'ı eski günlerine döndürecek biri varsa o da hocamızdır. Oğuzhan'ı yeni bir transfer gibi takıma kazandırabilir" yorumları yapıldığı gelen haberler arasında. (Fotomaç)

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