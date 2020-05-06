Dimitris Giannoulis Beşiktaş'tan Cyle Larin ve 6 milyon Euro istediler!

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Verilen aradan faydalanan siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Yunan basını, Beşiktaş'ın Dimitris Giannoulis'i istediğini iddia ederken, transferin olabilme şartlarını da yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronaivürüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal'ın şu anda PAOK forması giyen Dimitris Yannulis'i ciddi şekilde istediği duyuruldu.

Yunan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberdeki bilgilere göre; Beşiktaş'ın Dimitris Yannulis transferinin tamamlaması için Larin ve bir miktar para vermesi gerektiği aktarıldı.

İşte o haber ve yaşananlar:

"PAOK, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan ve şu anda Zulte Waregem forması giyen Cyle Larin ile ilgileniyor.

"BEŞİKTAŞ ALMAK İSTİYORSA..."

Ancak Beşiktaş'ın, PAOK forması giyen Dimitris Giannoulis'e de büyük ilgisi bulunuyor. Eğer Türkler Yannulis'i almak istiyorsa, PAOK'un istediği 10 milyon euroluk bonservisi yerine bir başka tercihe yönelebilir. Buna göre siyah beyazlılar, 'Larin ve 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı takdirde PAOK ile anlaşabilir."

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