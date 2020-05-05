Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından yola Sergen Yalçın ile devam eden Beşiktaş'ta corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Lens ve Diaby'den memnun olmayan ve iki oyuncuyla da yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 05.05.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 13:36 ABONE OL