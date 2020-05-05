05 Mayıs 2020, Salı

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından yola Sergen Yalçın ile devam eden Beşiktaş'ta corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı. Lens ve Diaby'den memnun olmayan ve iki oyuncuyla da yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 13:36
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan siyah-beyazlılarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi

Yeni sezon kadrosunda radikal kararlar almaya hazırlanan Kara Kartal'da ilk ayrılık gerçekleşti.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi

Karius'un ardından takımda düşünülmeyen birçok oyuncuyla da yollarını ayırmayı planlayan yönetim, dış transferde de somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Sergen Yalçın onay verdi

Yaşadığı maddi sıkıntılara nedeniyle öncelikli olarak kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlılar, bu doğrultuda arayışlarını sürdürürken, listeye sürpriz bir isim girdi.

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