06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Volkan Babacan beklemede
Listedeki kaleci adaylarından bir diğeri Volkan Babacan'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Volkan ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.
Listedeki kaleci adaylarından bir diğeri Volkan Babacan'ın durumu da belirsizliğini koruyor. Volkan ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti. Beşiktaş, Babacan'la 1+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşırken; son karar Gökhan'ın durumuna göre verilecek
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