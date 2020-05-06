06 Mayıs 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kartallar sahaya indi

Kartallar sahaya indi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

19 Mart’tan bu yana saha çalışmalarına ara veren siyah-beyazlılar ‘sosyal mesafe kurallarına uygun’ şekilde antrenmanlara başladı.

47 günlük aranın ardından saha çalışmalarına başladı. Son çalışmasını 19 Mart'ta gerçekleştirdikten sonra antrenmanlara ara veren futbolcular, dün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı. Antrenmanda , , , Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz yer aldı. İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlı oyuncular, ardından açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün 'nde yapacağı idmanla devam edecek.
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