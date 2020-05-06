06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kartallar sahaya indi
19 Mart’tan bu yana saha çalışmalarına ara veren siyah-beyazlılar ‘sosyal mesafe kurallarına uygun’ şekilde antrenmanlara başladı.
Beşiktaş 47 günlük aranın ardından saha çalışmalarına başladı. Son çalışmasını 19 Mart'ta gerçekleştirdikten sonra antrenmanlara ara veren futbolcular, dün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı. Antrenmanda Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz yer aldı. İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlı oyuncular, ardından açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı idmanla devam edecek.
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