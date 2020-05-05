05 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

'ta corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından ülkelerine dönen ve normalleşme sürecinin başlamasının ardından yeniden 'ye dönen futbolcular , , , Kevin-Prince Boateng ve Kevin N’Koudou, Güngören'de bulunan 'nda karantinaya girdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglerin askıya alınmasının ardından ülkelerine dönen siyah beyazlı futbolcular, normalleşme sürecine girilmesi sonrasında yeniden 'ye dönmeye başladı. , , , Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou, özel uçaklarla 'a geldikten sonra Güngören'de karantinaya alındılar.

İstanbul Gençlik ve Spor İlk Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, siyah beyazlı futbolcuların odalarına formda kalmaları için spor ekipmanları yerleştirildiğini duyurdu.


ALTAYLI FUTBOLCU KAPPEL DE YURTTA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel de 2 Mayıs'ta ülkesi 'dan Türkiye'ye gelen uçakla birlikte İstanbul'a ulaşarak Güngören 'nda karantiya alındı.


ISLA DA AYNI YURTTA KALMIŞTI
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu da geçtiğimiz ay eşi ile birlikte Güngören Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alınmış ve karantina sürecinin sona ermesinin ardından yurttan ayrılmıştı.


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