28 Nisan 2020, Salı
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Beşiktaş'ta kaleye son aday Sluga
Beşiktaş'ın Luton Town'un kalecisi Simon Sluga ile ilgilenildiği iddia edildi. Hırvat basınından 24SATA'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Vida'nın vatandaşı Sluga ile Karius'un boşluğunu doldurmak istiyor.
27 yaşındaki Sluga, 2019'un yaz transfer döneminde Rijeka'dan İngiltere Championship takımlarından Luton Town'a 1.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sluga'nın bu sezon 25 maçta kalesini koruduğu Luton Town, askıya alınan İngiltere Championship'te 37 maçta topladığı 35 puanla 24 takımlı ligin 23. sırasında yer alıyor. Sluga'nın küme düşmeleri halinde takımda kalmayacağı ifade edildi.
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