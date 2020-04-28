Beşiktaş'ta kaleye son aday Sluga

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgınının spordaki ekonomik krize bir yenisini eklediğini söyledi. Çebi, "Dünya daha önce deneyimlemediği bir sürecin içerisinde mücadele vermekte. Bu durumdan dünya ekonomisi ve alt kırılımları olan spor ekonomisi de nasibini alıyor. Ülkemizde tüm kulüplerin yaşadığı maddi sıkıntılara ve geleceği görememe durumuna bir krizin daha eklendiğini söyleyebiliriz." dedi.