28 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kaleye son aday Sluga

Beşiktaş'ta kaleye son aday Sluga
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

'ın 'un kalecisi Simon Sluga ile ilgilenildiği iddia edildi. Hırvat basınından 24SATA'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Vida'nın vatandaşı Sluga ile Karius'un boşluğunu doldurmak istiyor.

27 yaşındaki Sluga, 2019'un yaz döneminde Rijeka'dan takımlarından 'a 1.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sluga'nın bu sezon 25 maçta kalesini koruduğu Luton Town, askıya alınan İngiltere Championship'te 37 maçta topladığı 35 puanla 24 takımlı ligin 23. sırasında yer alıyor. Sluga'nın küme düşmeleri halinde takımda kalmayacağı ifade edildi.

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