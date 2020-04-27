Beşiktaş'ta Domagoj Vida tekliflere rağmen kalmak istiyor!
Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlıların en çok kazanan oyuncuları arasında bulunuyor. Yönetim, yüksek maaşı nedeniyle uygun teklif gelmesi halinde satılmasına sıcak bakarken, Hırvat stoper İstanbul'da mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmak istemediğini belirterek teklifleri reddediyor.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Hırvat futbolcu Domaoj Vida'ya teklifler gelmeye devam ederken, tecrübeli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre İngiliz ekibi Aston Villa ve Slaven Bilic'li West Bromwich'in talip olduğu Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakmıyor.
3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın zirvesinde yer alan Hırvat futbolcu, Beşiktaş ve İstanbul'da ailesiyle birlikte mutlu olduklarını, ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.
Vida'nın corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulübün mali yapısının olumsuz etkilenmesi nedeniyle talep edilen maaş indirimine olumlu yaklaştığı kaydedildi.
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