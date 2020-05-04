Nurullah Aslan'dan Beşiktaş'a kötü haber
Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'a kötü haber geldi. TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da genel menajer Mustafa Aztopal, siyah-beyazlı takımın gündemindeki kaleci Nurullah Aslan'ın transferine izin vermeyeceklerini söyledi.
Aztopal, AA muhabirine, Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan'ın, liglere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilene kadar Türkiye liglerinin en az gol yiyen ve en başarılı kalecisi olduğuna işaret etti.
Kaleci Nurullah Aslan'ın az gol yemesinin yanı sıra takımına oldukça güven veren bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Aztopal, "Nurullah genç bir kaleci olmasına rağmen bu sezon Samsunspor'un başarılı olmasında büyük katkı sağladı. Bu nedenle Süper Lig'den birçok takımın transfer listesine girdiğini biliyoruz. Hatta Beşiktaş Kulbü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak bu oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtmiş. Ancak biz oyuncumuzu şu an satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.
Aztopal, Beşiktaş ile herhangi bir bonservis ücreti konuşmadıklarını belirterek, "Nurullah Aslan ile Samsunspor'un 5 yıllık kontratı var. Bizim de kulüp olarak hedefimiz Süper Lig. Oyuncumuzu hedefimize ulaşıncaya kadar kadromuzda bulundurmayı planlıyoruz." ifadelerini bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde