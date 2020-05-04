04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Nurullah Aslan'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'a transferde kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran 'a kötü haber geldi. 2. Lig ekiplerinden Yılport 'da genel menajer Mustafa Aztopal, siyah-beyazlı takımın gündemindeki kaleci 'ın transferine izin vermeyeceklerini söyledi.

Aztopal, AA muhabirine, 'un genç kalecisi 'ın, liglere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilene kadar liglerinin en az gol yiyen ve en başarılı kalecisi olduğuna işaret etti.

Kaleci Nurullah Aslan'ın az gol yemesinin yanı sıra takımına oldukça güven veren bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Aztopal, "Nurullah genç bir kaleci olmasına rağmen bu sezon Samsunspor'un başarılı olmasında büyük katkı sağladı. Bu nedenle 'den birçok takımın listesine girdiğini biliyoruz. Hatta Kulbü Başkanı , kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım'ı arayarak bu oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtmiş. Ancak biz oyuncumuzu şu an satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Aztopal, Beşiktaş ile herhangi bir bonservis ücreti konuşmadıklarını belirterek, "Nurullah Aslan ile Samsunspor'un 5 yıllık kontratı var. Bizim de kulüp olarak hedefimiz Süper Lig. Oyuncumuzu hedefimize ulaşıncaya kadar kadromuzda bulundurmayı planlıyoruz." ifadelerini bulundu.

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