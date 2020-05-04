04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Karius açıklaması

Beşiktaş'tan Karius açıklaması
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Kulübü, sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman kaleci ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti haberin devamı

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