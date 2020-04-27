Tesisler hazır hale geldi

Liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili planlamanın yapılması üzerine kulüpler de vakit kaybetmeden sahaları hazırlamaya başladı.

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Liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili planlamanın yapılması üzerine kulüpler de vakit kaybetmeden sahaları hazırlamaya başladı. Bu bağlamda Beşiktaş'ın sahaları da futbolcuların kullanımına hazır hale getirilmeye başlandı. Çimleri kısaltan ve sahaların bakımını yapan tesis personeli, futbolcuların her an antrenmana çıkma ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamladı.