27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Tesisler hazır hale geldi

Tesisler hazır hale geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili planlamanın yapılması üzerine kulüpler de vakit kaybetmeden sahaları hazırlamaya başladı.

Liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili planlamanın yapılması üzerine kulüpler de vakit kaybetmeden sahaları hazırlamaya başladı. Bu bağlamda Beşiktaş'ın sahaları da futbolcuların kullanımına hazır hale getirilmeye başlandı. Çimleri kısaltan ve sahaların bakımını yapan tesis personeli, futbolcuların her an antrenmana çıkma ihtimaline karşı tüm hazırlıklarını tamamladı.
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