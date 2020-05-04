Beşiktaş Kevin Prince-Boateng ile devam etmeyecek!

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Kevin Prince-Boateng'in maliyetini yüksek bulan siyah-beyazlı yönetim, Ganalı futbolcu ile devam etmeme kararı aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta üst üste transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesinin feshetmesinin ardından bir son dakika da Boateng için geldi.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan siyah-beyazlılar, kadroda küçülmeye gideceklerinin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ın yeni sezonda Kevin-Prince Boateng'i takımda düşünmediği öğrenildi.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Boateng'in sezon sonu bitecek olan kiralık sözleşmesi uzatılmayacak. Beşiktaş yönetiminin, maliyeti yüksek olduğu için Ganalı yıldız konusunda böyle bir karar aldığı ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, devre arasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralanmıştı.

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