04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kevin Prince-Boateng ile devam etmeyecek!

Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Yıldız oyuncu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

'ta son dakika gelişmesi... Kevin Prince-Boateng'in maliyetini yüksek bulan siyah-beyazlı yönetim, Ganalı futbolcu ile devam etmeme kararı aldı. İşte detaylar...

'ta üst üste transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Alman kaleci 'un sözleşmesinin feshetmesinin ardından bir son dakika da Boateng için geldi.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan siyah-beyazlılar, kadroda küçülmeye gideceklerinin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ın yeni sezonda Kevin-Prince Boateng'i takımda düşünmediği öğrenildi.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Boateng'in sezon sonu bitecek olan kiralık sözleşmesi uzatılmayacak. Beşiktaş yönetiminin, maliyeti yüksek olduğu için Ganalı yıldız konusunda böyle bir karar aldığı ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, devre arasında İtalya Serie A ekibi 'dan kiralanmıştı.

Flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti haberin devamı

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