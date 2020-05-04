04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

ekiplerinden 'ta , alacakları nedeniyle 'ya gitmişti. Oynamadığı ayların ücretini isteyen Alman file bekçisi, siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı feshetti.

'ın Alman file bekçisi , siyah-beyazlılarla sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin sunduğu tüm teklifleri geri çevirdiği gibi Nisan ve Mayıs maaşlarını bile talep eden Karius'un, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce 'ya ardından İngiltere'ye geçmesi bekleniyor.

Bundan sonra Liverpool'un antrenman programlarına göre çalışacak olan Karius ve menajeriyle bir türlü anlaşamayan yönetim, 'dan çıkacak karara göre bir ödeme takvimi oluşturmaya çalışacak.

Loris Karius Beşiktaş ile yollarını ayırdı

Konuyla ilgili A Spor muhabiri Hakan Gündoğar şu açıklamaları yaptı:

"Loris Karius'un oynamadığı ayların ücretini istediği belirtiliyordu. Bu nedenle Karius, Beşiktaş yönetimiyle uzlaşmaya yanaşmıyordu. Bugün avukatıyla birlikte Beşiktaş binasına gelen Karius, fesih sözleşmesini götürdü. Ve Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiğini bildirdi."

"Bilindiği gibi FIFA'ya gitmişti alacakları nedeniyle. Bu süreçten sonra da Loris Karius'un Beşiktaş'la yollarını ayırdığını bugün itibarıyla söyleyelim. Çarşamba günü futbolcunun ülkesi Almanya'ya dönmesini bekliyoruz."

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LORIS KARIUS BU SÖZLERLE AYRILIĞI DUYURDU!

"Beşiktaş kariyerimin bu şekilde sona ermesi üzücü ama bu durumu çözebilmek adına her şeyi yaptım. Aylarca sabırlı davrandım, yönetimle defalarca konuştum. Geçen yıl da benzer şeyler olmuştu."

"Bu kulüpte oynamak benim için büyük keyifti. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım."

"Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Şampiyon Beşiktaş."

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