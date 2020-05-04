04 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Volkan Babacan ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Beşiktaş yeni kalecisini buldu! İşte sözleşme şartları
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.05.2020

Kiralık sözleşmesi bitecek Loris Karius ile devam etmeyecek Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in deneyimli kalecisi ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeyecek siyah-beyazlılar, Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı.

Bu doğrultuda 'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Sabah'ın haberine göre; Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in 'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve 'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.

Beşiktaş'ta Aboubakar bombası! Girişimler başladı... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Talisca sabunlu sahada şov yaptı! Talisca sabunlu sahada şov yaptı!
O teklife 'evet' dedi! Oğuzhan... O teklife 'evet' dedi! Oğuzhan...
Beşiktaş'ta ayrılık! Komşuya gidiyor... Beşiktaş'ta ayrılık! Komşuya gidiyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör