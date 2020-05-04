Beşiktaş Volkan Babacan ile anlaştı! İşte sözleşme şartları

Kiralık sözleşmesi bitecek Loris Karius ile devam etmeyecek Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in deneyimli kalecisi Volkan Babacan ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeyecek siyah-beyazlılar, Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karius'un opsiyonunu kullanmama kararı alarak kaleci arayışlarına başlamıştı.

Bu doğrultuda Volkan Babacan'la prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, tecrübeli eldivenden, kulübü Başakşehir'le bonservis konusunu kendisinin çözmesini istemişti.

Sabah'ın haberine göre; Gelinen noktada, işler Beşiktaş'ın istediği gibi gelişti. Başakşehir'in Adana Demirspor'a kiraladığı Muhammed Şengezer'i geri çağıracağı ve Mert Günok'un ardından ikinci kaleci konumuna getireceği, 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan'ın önünü açmak için de kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Beşiktaş ise 31 yaşındaki Babacan'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 650 bin Euro ödeyecek.

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