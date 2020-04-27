27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen doğru karardı

Sergen doğru karardı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Başkan Ahmet Nur Çebi, eski hocaları Avcı’ya her zaman destek olduklarını söyledi. Yalçın’ın takıma başına geçmesiyle ilgili de bu yorumu yaptı.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sabah gazetesine verdiği röportada kulübün mali durumunun kritik olduğunu söyldi. Çebi, - kararının perde arkasını da anlattı. Başkan şunları söyledi: Abdullah hocaya ilk geldiğimiz günden beri destek verdim. Biz geldiğimizde kendini mutsuz ve yalnız hissediyordu. Biz kendisine hep destek olduk ve bu süreçte de başarılı sonuçlar alarak 6 maçlık bir seri yakaladık. Daha sonra alınan talihsiz sonuçlar hocanın moralini bozdu. Ayrılık her iki taraf için de doğru oldu. O gün hem hoca için hem de takım için en doğru tercih yolların ayrılmasıydı. Sergen Yalçın geldiğinden beri gösterilen performanstan memnunuz. Şu anki tablo gelmesinin doğru olduğunu gösteriyor.

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