27 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Çebi Nurullah'ı bizzat istedi

Çebi Nurullah'ı bizzat istedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Karius'la yolları ayıracak olan Beşiktaş'ın alternatif kaleci adaylarından birinin de Samsunsporlu Nurullah olduğu ortaya çıktı.

Karius'la yolları ayıracak olan Beşiktaş'ın alternatif kaleci adaylarından birinin de Samsunsporlu Nurullah olduğu ortaya çıktı. Bunu doğrulayan ise bizzat Karadeniz ekibinin başkanı oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kalecileri Nurullah'a Beşiktaş'tan telif geldiğini söyleyip "Evet Nurallah için bir teklif geldi. Ahmet Nur Çebi ile kısa bir telefon görüşmem de oldu. Kibarca geri çevirdim. Fenerbahçe'den de dolaylı olarak böyle bir talep geldi. Türkiye'nin yüz akı bir kaleci olacak. Milli Takımımız'da yıllarca görev alacağına inanıyoruz" dedi.

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